Napoli, Osimhen out: le tempistiche del recupero dall’infortunio

Loading...

Loading...

Come se non bastessero già i grattacapi per Garcia, si aggiunge anche l’infortunio di Osimhen con cui il tecnico francese dovrà fare i conti. Gli accertamenti a cui si è sottoposto Osimhen che si è infortunato in nazionale hanno evidenziato un infortunio più grave del previsto. Questo il comunicato del Napoli sul sito ufficiale: “Una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”.

Osimhen: tempi di recupero

Per l’attaccante nigeriano si prospetta quindi uno stop di almeno 4-6 settimane. Certo è che Osimhen salterà la partita col Milan prevista il prossimo 29 ottobre e non si può escludere che Garcia potrà nuovamente averlo a disposizione solo dopo la sosta di novembre per le nazionali. Insomma un ulteriore tegola in un momento già di suo complicato per il Napoli.

Loading...

Loading...