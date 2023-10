Hamas: l’appello del Papa per la liberazione degli ostaggi

Loading...

All’Angelus di domenica 15 ottobre 2023 il Papa Bergoglio ha invitato i fedeli a dedicare la giornata di oggi martedì 17 ottobre 2023 alla preghiera e al digiuno. Nell’esprimere dolore per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina il Papa sottolinea che: “Le guerre sono sempre una sconfitta. Sempre”. Il Pontefice ha poi rinnovato l’appello per “la liberazione degli ostaggi” e chiede “con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto”. Papa Francesco invoca il rispetto del diritto umanitario: “soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire i corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione”. E con accorate parole sottolinea: “Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi. Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo! Basta”.

Temiamo purtroppo che le parole di Papa Franceso siano destinate a rimanere lettera morta per gli uomini che hanno la guerra nel cuore.

