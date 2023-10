Potrebbe esserci un altro pianeta abitabile come la Terra?

Nel vasto cosmo, che rimane quasi tutto inesplorato, chi può dire che non esista un altro pianeta brulicante di forme di vita proprio come la Terra? Nel cercare di rispondere a questa domanda gli scienziati si sono imbattuti in alcuni luoghi che sono abbastanza simili alla Terra, come Gliese 667 Cc, Kepler-69c, Trappist-1e, Proxima Centauri b e Kepler-452b. Di tutti questi pianeti, il più simile alla Terra è Kepler-452b, che gli è valso il soprannome di Terra 2.0. Esiste nella zona abitabile della sua stella (Riccioli d’oro) e il suo anno dura 385 giorni.