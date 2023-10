Marte è abitabile?

Loading...

Siamo soli nell’universo? Su altri pianeti potrebbero esserci le condizioni per ospitare la vita? ad esempio su Marte? Sono domande queste che l’uomo si pone da sempre. Ad una di queste proveremo a dare risposta nell’articolo.



Marte è un pianeta abitabile?

Gli esseri umani non possono sopravvivere su Marte da soli. Fa troppo freddo, con temperature che scendono fino a -243 gradi Fahrenheit (-153 gradi Celsius). Ciò è in parte dovuto alla sua atmosfera sottile, che non è in grado di catturare il calore del Sole come fa la Terra. Ma non è tutto. Il suolo su Marte è tossico e ha una gravità inferiore a quella terrestre. Vivere lì esporrebbe una persona anche a radiazioni pericolose.

Un altro problema riguardante un molto ipotetico e futuribile trasferimento su Marte è l’acqua. A causa dell’atmosfera sottile, non c’è acqua liquida sulla sua superficie. C’è acqua, ma è principalmente sotto forma di ghiaccio. Per sopravvivere su Marte, dovremmo creare un ambiente favorevole utilizzando la tecnologia, “umanizzare” questo pianeta. Sarebbe necessario un insediamento umano artificiale dotato di sistemi complessi per mantenere la pressione, come le tute spaziali. Un sistema davvero dispendioso gravato da enormi incognite.



