Dieta iperproteica: esempio

Loading...

Loading...

La dieta iperproteica si caratterizza per il consumo prevalente di proteine e grassi rispetto ai carboidrati. E’ fondamentale considerare il fabbisogno proteico: per una persona normo peso che non fa sport è pari a 1,2 grammi per chilo di peso ideale. In una dieta iperproteica le proteine sono pari a 2,0– 2,2 grammi per chilo.

Si tratta di una dieta molto utilizzata per dimagrire velocemente. Con la dieta iperproteica il nostro organismo ricava energia dalle proteine e dai grassi. La dieta iperproteica quindi rientra tra i regimi dietetici ipocalorici.

Dieta iperproteica: cosa mangiare

Pesce e legumi da consumarsi almeno 3 volte a settimana, carni magre e formaggi magri, uova e frutta secca sono gli alimenti principali della dieta iperproteica. Vanno evitati i carboidrati, quindi soprattutto pasta pane e riso, i cereali, prodotti da forno e gli zuccheri semplici.

Dieta iperproteica: un esempio di menù

La colazione: latte magro, caffè o tè sempre senza zucchero, pane integrale oppure in alternativa due uova strapazzate.

Spuntino: un frullato di frutta e verdura o dei formaggi freschi o se preferite un panino con prosciutto.

Pranzo: carne bianca pesce o uova a scelta con del formaggio magro o della verdura.

Anche per cena potete scegliere carne bianca pesce o uova a scelta con della verdura o formaggi magri o affettati magri.

Dieta iperpoteica: non è indicata per tutti



La dieta iperptoteica non può essere seguita per troppo tempo e in ogni caso la si può provare solo se si è in buona salute. La dieta iperproteica presenta delle controindicazioni per la salute, in particolare il nostro organismo fa fatica nel metabolizzare le proteine in eccesso e a lungo andare ne soffrono fegato e reni. In caso di accumulo di corpi chetosi nel sangue diminuisce il glucosio immagazzinato nel fegato che mantiene un livello normale di glucosio nel sangue. La dieta iperproteica può essere causa di stanchezza, alitosi, stitichezza e cefalea. In definitiva aumentare le proteine fa crescere la massa muscolare e quindi diminuisce il grasso corporeo, ma va seguita per tempi brevi per evitare danni all’organismo.

Loading...