Cade sui binari: bambina di 10 anni muore investita da un treno

Loading...

Loading...

Il macchinista non appena ha visto la piccola cadere ha subito tirato i freni di emergenza, ma non è riuscito a impedire l’impatto fatale.

Nel Queens, una bimba di 10 anni è stata colpita da un treno dopo essere caduta sui binari in seguito a un malore accusato sulla banchina. Secondo la Polizia, la bambina si trovava alla stazione di Jackson Heights – Roosevelt Avenue, quando è collassata sulla piattaforma poco prima delle 6:40 del mattino. Il macchinista del treno in arrivo, stando a quanto è stato ricostruito, ha visto la bambina cadere e ha tirato prontamente i freni di emergenza, ma non è riuscito a fermarsi in tempo. La polizia, ha esaminato le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’incidente e confermato la sequenza degli eventi.

Il servizio della metropolitana sulle linee E, F e R sta riscontrando pesanti ritardi. Alla luce di quanto accaduto, onde evitare che tragedie simili che segnano per sempre una famiglia possano ripetersi è bene osservare da parte degli adulti alcune raccomandazioni: tenere i piccoli in banchina sempre per mano e insegnare loro a tenersi lontani dai binari e dalla linea gialla. Una volta sul treno, insegnare al bimbo a reggersi sui sostegni, mentre se è piccolo può restare nel passeggino o nel carrozzino.

Loading...