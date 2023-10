Allergene non dichiarato, ministero della Salute segnala richiamo di un lotto di yogurt greco magro bianco ‘senza lattosio’ a marchio Welless

Loading...

Rischio per la salute dei consumatori allergici. Coinvolti i supermercati Penny Market di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

La tutela del consumatore e la sua salute, vengono prima di tutto. Riflettori puntati sulla sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie.

Per questo il ministero della Salute in data odierna, ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di yogurt greco magro bianco ‘senza lattosio’ a marchio Welless per la presenza accidentale di lattosio (erroneamente definito come allergene) dovuta a un errore di confezionamento: su alcuni vasetti di yogurt greco convenzionale sono stati poste le pellicole dello yogurt greco magro senza lattosio.

Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 150 g con la data di scadenza 18/11/2023, corrispondente al numero di lotto. Lo yogurt greco richiamato è stato prodotto per Penny Market dall’azienda Kri Kri S.A. nello stabilimento di 3rd km Nat. Road of Serres-Drama 62 125, Serres, in Grecia (marchio di identificazione GR 45 883 EC).

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare il prodotto con la data di scadenza segnalata e restituirlo al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

Penny Market fa sapere che il richiamo riguarda le seguenti regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Per ulteriori informazioni è possibile chiedere informazioni al numero 337 1557874. A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone intolleranti al lattosio di non consumare i biscotti con i termini minimi di conservazione indicati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Il consumo invece non comporta alcun rischio per le persone che non hanno intolleranza al lattosio.

