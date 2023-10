Corsa: siete proprio sicuri di sapere tutto?

Loading...

La corsa è una forma di movimento naturale per l’uomo e talvolta viene data per scontata. Ti sei mai chiesto quali effetti ha la corsa sul nostro corpo o perché a volte sentiamo semplicemente il bisogno di correre? Di seguito alcuni fatti interessanti sulla corsa che potrebbero incuriosirti.

Usain Bolt è il corridore più veloce del mondo

Nel 2009, Usain Bolt ha battuto il record mondiale per la corsa più veloce sui 100 metri, completando il percorso in soli 9,58 secondi. Le velocità di corsa sono misurate in metri e tempo, il che significa che la corsa record di Bolt è stata di 10,44 metri al secondo.



2. Correre a piedi nudi crea uno stile di corsa più naturale

Si discute spesso se correre a piedi nudi sia un bene o un male. In realtà dipende spesso dalla situazione. Correre a piedi nudi è meglio per noi esseri umani perché è più naturale. Si dice che crei un migliore equilibrio e migliori la forza. Ci siamo evoluti con l’abilità di correre e i nostri antenati non avrebbero corso con le scarpe. Tuttavia, correre a piedi nudi comporta alcuni rischi. A causa della mancanza di protezione, corri il rischio di forare la pelle correndo su qualcosa di affilato. Ciò metterà anche più stress sulla pianta dei piedi e potrebbe causare più danni nel tempo.

3. La corsa è una caratteristica evolutiva

La corsa è un dono che ci accompagna da migliaia di anni e, senza la capacità di correre, molto probabilmente non saremmo qui oggi. La corsa è una caratteristica naturale dell’uomo o di qualsiasi animale che debba sfuggire a un predatore. Correre sarebbe stata la forma di fuga più comune, qualunque fosse l’animale da cui eri inseguito. Correre inoltre era essenziale per procurarsi il cibo.

4. L’80% degli infortuni legati alla corsa sono causati da stress ripetitivo

Sebbene la corsa abbia i suoi vantaggi, correre troppo a volte può causare problemi. Oltre l’80% degli infortuni causati dalla corsa sono dovuti a stress ripetitivo. Questo si verifica quando si sviluppa una lesione minore, ma non viene realmente notata o non causa troppo dolore. Pertanto è facilmente ignorabile. Sfortunatamente, la lesione non ha il tempo di riprendersi o guarire e peggiora gradualmente. Questi tipi di lesioni includono distorsioni alle caviglie, stinchi, lesioni ai tendini del ginocchio e fratture o incrinature dell’attaccatura dei capelli.

5. Correre migliora la tua salute mentale

Quando corriamo, il nostro corpo rilascia sostanze chimiche note come endorfine che interagiscono con i recettori nel cervello. Il rilascio a cascata di endorfine è ottimo per migliorare il nostro stato mentale e può persino portare a quello che è noto come “euforia del corridore”.

5. Correre per soli 30 minuti può bruciare tra le 200 e le 500 calorie!

Una notizia che farà molto piacere a chi è a dieta. Se vuoi perdere peso velocemente, correre è un ottimo modo per stimolare il corpo e bruciare calorie. La quantità bruciata varia a seconda del dislivello o meno della corsa e della superficie su cui stai correndo. Questi fattori potrebbero rendere la tua corsa più difficile, quindi utilizzerai più energia. Dipende anche dalla tua salute e dal tuo peso. In generale, se pesi di più, brucerai più calorie rispetto a chi pesa di meno. Questo perché le calorie sono essenzialmente energia, quindi più sei pesante, più calorie sono necessarie per spostare il peso in eccesso.

6. Il maratoneta più anziano del mondo aveva 101 anni

Spesso pensiamo ai corridori da record mondiale come a giovani atleti, ma finché sei in buona forma, non c’è nulla che impedisca a nessuno di correre. Il maratoneta più anziano del mondo è Fauja Singh, 112 anni, che corse la maratona di Londra in 7 ore e 49 minuti. Sebbene abbia battuto numerosi record, nessuno di questi è stato formalmente riconosciuto.

7. Corsa: differenza tra donne e uomini

Gli esseri umani possono correre lentamente sotto forma di jogging o sprint con un’improvvisa esplosione di energia. Tuttavia, l’essere umano maschio medio può correre fino a una velocità di 9,5 chilometri orari. La velocità media di corsa delle donne è leggermente inferiore (8 km/h), ciò dipende anche da molteplici fattori come altezza, peso, forza, lesioni e malattie.

7. Dopo due ore di corsa, potresti provare “l’euforia del corridore”

Lo “sballo del corridore” è l’esperienza euforica che alcuni provano durante l’attività fisica. Non avverrà istantaneamente poiché richiede il rilascio di un gran numero di endorfine. La maggior parte dei corridori lo noterà dopo circa due ore di corsa. Essenzialmente le regioni prefrontali e limbiche del cervello pompano endorfine durante l’attività fisica. Quando si produce un’impennata improvvisa o un volume elevato, sperimentiamo un effetto euforico. Maggiore è la quantità di endorfine, migliore è l’effetto, poiché l’ansia, il dolore e lo stress si riducono.

8. Utilizzi 200 muscoli per fare il primo passo nella corsa

Ci sono due gruppi muscolari principali che utilizziamo durante la corsa e che ci aiutano a spingerci in avanti. Questi sono i muscoli posteriori della coscia e dei polpacci. Tuttavia, utilizziamo anche altri gruppi muscolari per l’equilibrio e lo slancio. A seconda di come vengono classificati i gruppi muscolari, gli esseri umani utilizzano 200 muscoli contemporaneamente per fare un singolo passo.Ciò significa che quando stai per iniziare a correre, 200 muscoli lavorano insieme per farti andare avanti, il che potrebbe spiegare perché bruciamo così tante calorie correndo.

