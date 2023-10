Passeggero defeca sul pavimento del bagno dell’aereo: volo cancellato

Loading...

Il volo U28054 da Tenerife, Spagna a Londra Gatwick, Regno Unito è già in ritardo per altri motivi, ma i passeggeri avranno ancora di che lamentarsi perché il volo verrà cancellato a causa di un altro passeggero che defeca sul pavimento del bagno. Lo sappiamo grazie a una delle persone presenti a bordo del volo che ha condiviso la storia.

Ma ricostruiamo quanto accaduto. In partenza da Tenerife, l’aereo sarebbe dovuto decollare alle 20.05, direzione Londra. Dopo un primo ritardo di diverse ore, però, è stato poi annullato, lasciando i passeggeri senza soluzioni alternative e annunciando di non avere abbastanza camere d’albergo per tutti i presenti. Di conseguenza, i viaggiatori interessati hanno dovuto trascorrere un’altra notte a Tenerife e hanno potuto tornare a casa solo il giorno successivo dopo alle 15, cioè ieri. Alcuni hanno espresso la loro frustrazione sui social media, cercando una spiegazione da parte di easyJet sul motivo per cui non è stato possibile affrontare tempestivamente il problema.

Tuttavia, la compagnia aerea ha affermato di non essere “in grado di trovare camere d’albergo nella zona” per tutti gli interessati, secondo una dichiarazione sul loro sito web. La compagnia easyJet ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di aver fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i propri viaggiatori. Un portavoce ha scritto ai passeggeri: “EasyJet può confermare che il volo EZY8054 da Tenerife a Londra Gatwick ieri sera è stato ritardato durante la notte a causa dell’aereo che necessitava di ulteriore pulizia”. La compagnia aerea si è scusata per l’inconveniente e sta risarcendo i passeggeri per le spese di albergo.

