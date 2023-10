Sherika De Armas: la regina di bellezza muore a 26 anni per un cancro

Loading...

Edgar Allan Poe scriveva che non esiste nulla di più poetico della morte di una bella donna. Questo destino crudele è toccato a Sherika De Armas. La modella uruguaiana aveva solo 26 anni e stando a quanto si apprende dai media locali sarebbe morta per un cancro all’utero contro cui lottava da 2 anni. All’età di 18 anni ha conquistato il titolo di Miss Uruguay. Il profilo Instagram contava più di 40mila follower. In una intervista tradotta da NetUruguay, per Univision aveva dichiarato: “Mi piace tutto ciò che riguarda la moda e penso che all’interno di un concorso di bellezza, il sogno di ogni ragazza sia avere l’opportunità di partecipare a Miss Universo. Sono molto felice di poter vivere questa esperienza piena di sfide”. Non era fidanzata e non aveva figli. Oltre a fare la modella, vendeva prodotti di bellezza e per la cura della persona con un brand a suo nome. Da quando gli era stato diagnosticato il cancro si dedicava a una fondazione impegnata nella prevenzione del tumore all’utero.

