Mario Super Bros: 7 fatti curiosi che forse non sapevi

Se sei un ragazzo degli anni ’90 probabilmente ricorderai di aver giocato a Super Mario, senza dubbio il personaggio più iconico e ampiamente riconosciuto di Nintendo! Ancora oggi, il personaggio di Super Mario Bros è una parte cruciale di Nintendo. Viene immediatamente riconosciuto in tutto il mondo, nonostante il suo aspetto sia cambiato da quando è apparso per la prima volta nei primi anni ’80! Per quanto famoso possa essere l’idraulico, non molte persone conoscono le sue umili origini o comunque la sua storia. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco alcuni fatti curiosi su Super Mario Bros.

1. La prima apparizione di Mario è stata al fianco di Donkey Kong

Mario è apparso per la prima volta nel videogioco Donkey Kong del 1981. All’epoca, tuttavia, era conosciuto come Jump Man ed era un falegname di mestiere piuttosto che un idraulico.

2. Super Mario: quasi una casualità



Mario è stato creato perché Nintendo non si è rivelata in grado di realizzare un gioco a tema Popeye. Popeye il personaggio principale di questo gioco, come sappiamo, combatte contro Bluto per salvare Olivia. Invece è nato Mario, che vive per combattere Donkey Kong e salvare la principessa.

3. Super Mario gallina dalle uova d’oro