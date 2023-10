Sciopero 20 ottobre: disagi per chi si muove coi mezzi pubblici

Loading...

Per questo venerdì 20 ottobre 2023 quattro importanti sindacati hanno indetto in Italia uno sciopero generale a livello nazionale. Lo sciopero interesserà principalmente i trasporti pubblici, gli aeroporti e i treni. La protesta verte sulle riforme del mercato del lavoro e le misure di austerità previste dal governo italiano. Vanno dunque preventivati i disagi per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Tuttavia durante le singole fasce orarie negli aeroporti in sciopero, alcuni voli saranno ancora possibili. Si prevedono restrizioni considerevoli anche nel traffico ferroviario nazionale, in quanto lo sciopero coinvolgerà anche i collegamenti ferroviari. Pertanto i pendolari e i viaggiatori ormai hanno fatto il callo e quindi sono preparati per non dire rassegnati a ritardi cancellazioni e a prendere in considerazione mezzi di trasporto alternativi, (ovvero la solita auto aggiungiamo noi), come peraltro raccomanda l’azienda ferroviaria statale Trenitalia sul suo sito web. I treni regionali sono garantiti nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

