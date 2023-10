Cuore, lo sapevi che?

In questo articolo abbiamo raccolto alcune curiosità su questo infaticabile muscolo che ci accompagna dall’inizio alla fine della nostra vita. Il cuore in effetti è una parte davvero straordinaria del corpo umano. Senza un cuore che lavora, batte secondo dopo secondo, non avremmo alcuna possibilità di vivere.

Il cuore inizia a battere prima della nostra nascita e continuerà fino alla nostra morte. Il cuore in media batte 80 volte al minuto! Ciò equivale a circa 115.000 volte al giorno, ovvero 42 milioni di volte all’anno! Pensate che ogni giorno il cuore crea energia sufficiente per guidare un camion per 20 miglia.

Il cuore inizia a battere circa quattro settimane dopo il concepimento e continua a farlo fino alla morte. È più probabile che tu abbia un infarto di lunedì che in qualsiasi altro giorno della settimana. C’è una possibilità su tre che il tuo primo attacco di cuore sia l’ultimo.

Il cuore di un bambino contiene lo stesso numero di cellule di un cuore adulto ma è solo un sedicesimo delle sue dimensioni!

Un neonato ha un battito cardiaco molto più veloce, da 70 a 190 battiti al minuto. Il cuore di una donna è più piccolo di quello di un uomo di circa il 25%. Per questo motivo, il cuore femminile deve battere circa sei volte di più di quello maschile per pompare la giusta quantità di sangue nel corpo.

Il “tonfo” prodotto dal battito cardiaco è il suono prodotto dalle quattro valvole del cuore che si aprono e si chiudono.

Gli antichi egizi credevano che il cuore, insieme ad altri organi principali, avesse una volontà propria e potesse muoversi all’interno del corpo.