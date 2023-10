Tè verde: alcune curiosità su questa bevanda

Il tè verde è una bevanda che sta diventando una abitudine anche da noi per i benefici connessi al suo consumo. In questo articolo andiamo a considerare alcune curiosità su questa pianta.



Il tè verde viene tradizionalmente preparato con le foglie della pianta Camellia senensis. La pianta è un piccolo cespuglio fogliare, con fusti multipli, che può raggiungere fino a tre metri di lunghezza. Proviene dalla Cina, in particolare da Sunset Peak e Tai Mo Shan a Hong Kong.

Le foglie sono utilizzate in varie bevande da oltre 4000 anni. Al giorno d’oggi, le foglie e altre parti della pianta possono essere utilizzate negli integratori alimentari, in vari prodotti sanitari e persino nei cosmetici. La Cina produce l’80,8% del tè verde mondiale, quindi non sorprende che sia anche quella che esporta di più (83%).

La pianta della Camellia senensis può essere coltivata sia al sole che all’ombra. I germogli prodotti verranno raccolti tre volte l’anno. Questi i periodi di tempo utili per la raccolta: da aprile a maggio, da giugno a luglio e da luglio ad agosto. Dopo la raccolta, le foglie verranno conservate a basse temperature, prima di un periodo di essiccazione completa, quindi miscelate e confezionate per la distribuzione. È interessante notare che il primo raccolto di maggio tende a produrre una conservabilità più lunga e un sapore migliore. Può anche essere conservato fino al raccolto dell’anno successivo, dove verrà venduto a un prezzo più alto.

Come ti piace il tè?

Le persone preparano il tè verde in modo diverso. Alcuni misurano due grammi di tè e lo aggiungono alla tazza, che contiene 100 ml di acqua calda. Alcuni suggeriscono di usarne solo un cucchiaino. Nelle cerimonie, la teiera va sempre scaldata per prima e le foglie di tè devono sempre rimanere nella teiera. L’acqua calda dovrebbe essere aggiunta mentre si beve il tè e finché il sapore non svanisce. Un tè di bassa qualità dovrebbe essere lasciato in infusione (o preparato) per un massimo di tre minuti, mentre un tè di alta qualità dovrebbe essere lasciato in infusione per un minimo di trenta secondi.

Tè verde e salute

Si ritiene che i bevitori abituali di tè verde abbiano un rischio minore di sviluppare malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. È utile anche quando si cerca di perdere peso. Sebbene non garantisca una perdita di peso immediata, gli antiossidanti presenti nel tè aiutano a ridurre la digestione dei grassi inibendo vari enzimi digestivi.