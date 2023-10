Verona-Napoli: ultimo appello per Garcia

Loading...

Loading...

Si gioca oggi 21 ottobre 2023 alle ore 15 Verona-Napoli. I campioni d’Italia stanno vivendo un momento difficile, nell’ultima gara prima della sosta per gli impegni della nazionale, hanno perso in casa per 3 a 1 contro la Fiorentina. In queste settimane è montato il malcontento dei tifosi. Il presidente De Laurentiis ha dato una fiducia a tempo al tecnico Garcia, che quindi non può più concedersi battute d’arresto o peggio ancora passi falsi. D’altro canto anche gli scaligeri non stanno vivendo un buon momento: non vincono dallo scorso 26 agosto e la classifica non sorride.

Verona-Napoli: dove puoi vederla in diretta streaming e in tv

Verona-Napoli viene tarsmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv e streaming da Sky Zona DAZN (214). Per quanto riguarda le indicazioni per poterla vedere in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire accedendo al sito di DAZN tramite PC oppure notebook, o scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa potete accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Verona-Napoli: probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Saponara; Djuric. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Loading...

Loading...