Marocco: due turisti italiani aggrediti a Fez

Due turisti italiani giovedì sono rimasti leggermente feriti a seguito di un attacco con un coltello nella città turistica di Fez, nel nord del Marocco, da parte di un uomo affetto da “disturbi mentali”.

L’uomo ha aggredito i “due turisti italiani con un’arma bianca, senza motivo apparente, mentre si allontanavano dai percorsi turistici”, ha riferito il sito di informazione Le360. “L’incidente ha causato solo lievi ferite al braccio e alla mano” dei due italiani, riferisce la stessa fonte, citando quella della polizia. L’aggressore è stato rapidamente arrestat. Secondo le prime indagini, l’uomo si sottoponeva a cure mediche per disturbi psichiatrici dal 2013, il suo ultimo ricovero risale al 19 settembre. La Polizia ha tuttavia avviata un’indagine. In ogni caso si raccomanda di osservare ogni regola di prudenza a chi è in viaggio in Marocco, a causa di tensioni politiche e sociali in atto in diverse zone.

Dopo la barbarie dell’assassinio di due giovani escursioniste scandinave nel sud del Marocco, gli affari esteri di diversi stati della UE e Tour Operator hanno aggiornato i consigli di viaggio per il Paese. “In linea di massima il Marocco può essere considerato un Paese stabile. Nonostante l’aumento delle misure di sicurezza, il rischio di attentati sussiste in tutto il paese”. Chi intende andare in vacanza in Marocco, dovrebbe informarsi tramite il sito del proprio paese e i media sulla situazione sia prima di partire che durante il soggiorno nel paese.

