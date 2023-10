Airbus A321 LR perde tre finestrini dopo il decollo

Loading...

Tutto è bene quel che finisce bene verrebbe da commentare. Stando a quanto si apprende, uno degli otto Airbus 320 che attualmente formano la flotta commerciale della compagnia Titan Airways il 3 ottobre scorso ha avuto un insolito incidente su cui sta investigando l’AAIB britannico.

Un Airbus A321-200N di Titan Airways, targa G-OATW, che effettuava il volo AWC-305Y da Londra Stansted a Orlando, Florida (USA), con 21 membri di equipaggio, per quello che in gergo prende il nome di “ferry flight” stava salendo a circa 10.000 piedi dalla pista 22 di Stansted quando l’equipaggio ha notato un rumore eccessivo in cabina e un problema a uno dei finestrini ed è tornato a Londra secondo le procedure operative standard senza richiedere particolare assistenza. Si decideva quindi di interrompere la salita quando si era raggiunto il FL150 e veniva presa la decisione di tornare a Stansted, qui l’Airbus atterrava senza particolari problemi trascorsi 37 minuti dal decollo sulla pista 22.

Secondo fonti provenienti dall’AAIB britannico, che ha classificato il caso come “incident”, sembra che è stato scoperto che tre finestrini della cabina erano mancanti o allentati, ed inoltre erano riportati anche danni allo stabilizzatore di sinistra. L’aereo, con la matricola temporanea G-GBNI, era stato utilizzato per voli VIP per conto del governo britannico fino al 23 settembre 2023 e poi era stato restituito a Titan. In assenza di foto o di riprese le ipotesi che si avanzano è che i finestrini siano usciti dal loro alloggiamento e abbiano colpito lo stabilizzatore orizzontale. Tuttavia ciò potrebbe accadere ad un finestrino, è difficile credere che ben tre fossero “allentati” o in procinto di dare problemi di quel tipo.

Il particolare che rimane per il momento oscuro è la mancata menzione nelle comunicazioni fin qui rilasciate, dell’allarme di depressurizzazione. Di solito incidenti di questa tipologia si verificano quasi subito durante la prima fase di salita, e il particolare del mancato allarme potrebbe essere dipeso dal fatto che l’equipaggio fosse intenzionato a svolgere la prima fase di salita in modalità di non pressurizzazione.

Molto più semplicemente, in caso contrario, potrebbe dipendere dal fatto che i comunicati rilasciati finora sono stati molti scarni e sibillini. La Titan Airways fondata nel 1988 non effettua voli di linea regolari, bensì voli a noleggio, talvolta anche per conto di altre compagnie. Oggi la compagnia dispone di otto Airbus per trasporto passeggeri e quattro in configurazione cargo.

