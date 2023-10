Femminicidio: conosce una donna svizzera in un’app di incontri e la uccide a Delhi

Loading...

Un nuovo caso di femminicidio. La polizia di Delhi a chiesto l’aiuto del Ministero degli affari esteri (MEA) per contattare i familiari di una cittadina “svizzera” trovata morta a Tilak Nagar, a ovest di Delhi. La vittima, residente a Zurigo, sarebbe stata uccisa da un uomo indiano in un distretto di Delhi, dopo che quest’ultima pare che abbia rifiutato una proposta di matrimonio.

La donna avrebbe conosciuto il suo aggressore, indiano, su un’app di incontri. Il suo corpo senza vita e legato è stato ritrovato venerdì in un sacco di plastica, all’esterno di una scuola MCD di Tilak Nagar. Il presunto assassino è stato arrestato la stessa sera e la vittima identificata. La polizia aveva precedentemente affermato che l’uomo identificato come Gurpreet Singh, aveva iniziato a frequentare la vittima alcuni anni fa tramite un’app di appuntamenti e sospettava che la donna avesse relazioni con altri uomini. Qualche giorno fa le ha chiesto di venire in India per incontrarlo.

L’11 ottobre è venuta dalla Svizzera a Delhi e ha soggiornato in un albergo a Delhi ovest. La polizia ha detto che tre giorni fa lui le aveva chiesto di incontrarlo fuori dall’hotel. “Da lì l’ha portata verso la zona del Giardino di Vishnu dove le ha detto che voleva farle una sorpresa… E poi l’ha strangolata a morte“, ha detto la polizia citando Gurpreet. Sempre alla polizia ha raccontato di averle avvinto mani e gambe con delle catene e di aver tenuto il corpo in macchina. Ha anche guidato con il corpo nella zona cercando un’opportunità per scaricarlo. Non potendo farlo, ha parcheggiato l’auto vicino a casa sua, ma quando ha iniziato a emanare il fetore putrido delle decomposizione, ha lasciato il corpo vicino alla scuola MCD due giorni dopo l’omicidio.

