App di incontri: le cose da sapere

Cambiano i tempi e cambiano le dinamiche. Al giorno d’oggi per tutta una serie di fattori conoscere persone dal vivo è una consuetudine sempre meno praticata. La maggior parte dei ragazzi preferisce affidare le proprie speranze di conquista alla tecnologia. Nella maggioranza dei casi dunque si preferisce ricorrere direttamente a siti d’incontri. Si stima, che quasi il 90% degli incontri sessuali in tutto il mondo avvenga attraverso app come Tinder, Happn e Lovoo, solo per citare le più utilizzate.

Incontri online

Incontri online? Questa terminologia è ormai familiare a chiunque, ed anzi, a perdere rapidamente terreno sono gli incontri “offline” ovvero gli unici modi che avevamo per stringere amicizie, innamorarci, e perché no gettarci in flirt puramente sessuali. Soltanto un paio di decenni fa i ragazzi non vedevano l’ora di riversarsi in massa nelle discoteche ed in altri locali notturni all’unico scopo di incontrarsi, conoscersi ed approfondire relazioni. Oggi invece si chiedono quali siano i migliori siti di incontri online, ed anche se continuano a frequentare gli “ambienti della vita vera” sia diurna a scuola e sul lavoro, sia notturna dandosi a balli techno ed a festini tra amici, la loro mente è costantemente assorbita dalle ultime tecnologie. Il rapido sviluppo di computer desktop e dispositivi

mobili che in modo sempre più performante ospitano

chat, blog e siti internet sinonimo di socialità ed incontri facili ha cambiato le nostre vite. Da un lato quindi, potenza ed affidabilità di una infrastruttura chiamata “rete”, dall’altro un mondo di professionisti che in rete offrono servizi volti esclusivamente ad aiutare le persone a conoscersi; ma questi operatori offrono dei servizi all’altezza di internet e della mole di utenza alla quale si rivolgono? Fortunatamente nella maggior parte dei casi la risposta è si.

App di dating sì ma con prudenza

Le app di dating in effetti rappresentano un modo normalissimo di conoscere nuove persone e trovare partner, tuttavia qualche rischio c’è sempre: meglio tenerlo presente anche se nel complesso i rischi in cui ci si imbatte sulle app di incontri sono gli stessi che si incontrano anche sui normali social media. Con la differenza che, forse, all’interno del contesto del dating online l’incontro dal vivo è quasi sempre una possibilità da considerare, e quindi esiste potenzialmente un elemento di rischio concreto. Non va sottovalutato che abbiamo a che fare con degli sconosciuti. Certo nella stragrande maggioranza sono persone normali e non pericolose, ma a volte riconoscere subito chi pericoloso invece non è facile. E’ un discorso questo che vale sia per gli uomini che per le donne. Pertanto, prima dell’incontro, meglio fare attenzione a cosa si dice in chat: in particolare tenendo anche conto delle massime conversazionali è sempre meglio non rivelare troppe informazioni di sè, soprattutto l’indirizzo preciso e altre informazioni pertinenti che potrebbero dire molto di noi al nostro interlocutore. E quando si arriva al dunque, cioè all’incontro, è opportuno rispettare una serie di regole basiche.

