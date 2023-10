Balena in viaggio in autostrada su un TIR sulla A1? (Video)

Loading...

Loading...

Una balena è stata avvistata su un camion sulla A1 vicino a Brema. Su internet c’è chi crede che questa balena sia reale: “Non ho mai visto niente del genere”. Ma cosa c’entra il capodoglio sull’autostrada?

Bassa Sassonia/Brema – Una balena sulla A1… Uno scherzo di cattivo gusto? Veniamo ai fatti. Un capodoglio, due giorni fa, è stato avvistato su un camion pesante sull’autostrada vicino al Bremer Kreuz a Brema. Alcuni testimoni dell’insolito trasporto hanno ripreso la scena in un video e postato sui social, diventato rapidamente virale.

Ma cosa c’è che non va nella balena smarrita sull’autostrada? Qualche giorno fa sui social media sono apparsi sempre più video di una balena sulla A1 tra la città anseatica e la Bassa Sassonia. Ora su Internet si infiamma il dibattito. La maggior parte degli utenti si chiede se possa essere reale? È una balena morta ? Tuttavia la maggior parte degli altri utenti è di segno contrario, e ricusa decisamente che possa trattarsi di una vera balena…

E in effetti sebbene il capodoglio pare ingannevolmente reale si tratta invece di un manichino di artisti belgi. Secondo le informazioni dell’agenzia di stampa tedesca del 2018, il capodoglio di plastica lungo 17 metri appartiene al collettivo “Captain Boomer”.

Questi posizionerebbero il corpo della balena, sulle spiagge durante varie azioni. Di certo gli automobilisti che hanno visto il capodoglio in autostrada non lo dimenticheranno così in fretta. In appendice all’articolo il video del capodoglio trasportato su un autocarro pesante.

Loading...