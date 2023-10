Zucca, regina d’autunno: perché non può mancare in tavola

Loading...

La zucca un alimento protagonista della nostra tavola soprattutto ad ottobre, ma grazie alle vitamine, sali minerali e fibra dovrebbe essere presente sulla nostra tavola anche durante gli altri mesi dell’anno. Questo tipico ortaggio autunnale dal caratteristico colore arancione, originaria dell’America centrale, appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee. La zucca grazie alle sue proprietà può rientrare fra gli alimenti di una dieta dimagrante.

Zucca: buoni motivi per inserirla nella dieta



1) La zucca è un alimento che contiene poche calorie. La zucca è indicata se state seguendo una dieta dimagrante. In appena 20 grammi di questo ortaggio vi sono circa 50 calorie. Questo ortaggio favorisce anche la diuresi perché è costituita di acqua per oltre il 90% e dal potassio. La zucca facilita il corretto assorbimento dei nutrienti favorendo l’eliminazione delle sostanze di scarto che vanno ad accumularsi nell’intestino. 2) Antiossidanti naturali. La zucca contiene antiossidanti naturali, in particolare beta-carotene e dai betacarotenoidi, responsabili del colore arancione, che il nostro organismo trasforma in vitamina A, a sua volta scomposta ulteriormente in retinolo, una molecola che prevenie le affezioni degenerative agli occhi. Anche le vitamine antiossidanti C ed E fanno bene agli occhi, preservandoli dalla degenerazione maculare che si verifica con l’avanzare dell’età. 3) Migliora le difese immunitarie. In particolare la vitamina C ed il beta-carotene rinforzano il sistema immunitario, aiutandoci a difenderci contro i malanni di stagione. 4) Proprietà preventive nei confronti dei tumori. Gli alimenti ricchi di betacarotene diminuiscono il rischio di tumori, in particolare al colon e alla prostata. 5) Proprietà antidiabetiche. Secondo a uno studio condotto dall’Università del Massachusetts e pubblicato sul Journal of Medicinal Food, la zucca avrebbe anche proprietà anti-diabetiche e anti-ipertensive.

La zucca in sintesi

E’ composta in prevalenza di acqua (92%), zuccheri, proteine e grassi, fibre molto utili per la regolarità intestinale e per contrastare la ritenzione idrica e sali minerali, in particolare magnesio, fosforo e potassio. La zucca contiene la vitamina A, C ed E, oltre alle vitamine del gruppo B, Vitamina T e vitamina K.

Zucca: controindicazioni

Non è indicata a chi soffre di colon irritabile e meteorismo, ipertiroidismo non trattato oppure o di malattie del fegato. Questi ultimi potrebbero notare un ingiallimento dei palmi di mani e piedi per l’accumulo dei carotenoidi nell’organismo. Ma questi inconvenienti si verificano solo se si esagera nel consumo.

