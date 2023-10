E’ vero che le carote aiutano a vedere nel buio?

Loading...

Loading...

Le carote contengono vitamina A, altrimenti nota come retinolo (e gli etimologi rintracciano subito il collegamento tra “retinolo” e “retina”).

Cos’è il retinolo?

Il retinolo è ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per sintetizzare la rodopsina. Questo è il pigmento nei tuoi occhi che funziona in situazioni di scarsa illuminazione e quindi ti consente di vedere meglio al buio.

Se avessi una carenza di vitamina A o retinolo, mangiare molte carote sarebbe un ottimo modo per risolvere il problema, ma solo se si gode di buona salute. Allo stesso modo, se a mangiare carote è una persona sana un miglioramento nella visione notturna sarebbe in pratica impercepibile. Non varrebbe la pena mangiare carote.

Da dove viene esattamente questa associazione tra carote e vista?



L’origine in realtà deriva da una propaganda militare. Durante le prime fasi della Seconda Guerra Mondiale, la Luftwaffe bombardava a morte le città britanniche. Ogni notte, col favore dell’oscurità, arrivava il ronzio dei motori dei bombardieri mentre attraversavano il canale, determinati a bombardare gli inglesi fino alla resa. Tuttavia, una nuova (più o meno) invenzione conosciuta come Radar stava aiutando gli inglesi a rilevare la Luftwaffe in arrivo e a far decollare i loro caccia della RAF in tempo per intercettazioni efficaci. Non volendo che i tedeschi se ne accorgessero, il Ministero dell’Aeronautica fece una serie di comunicati stampa in cui annunciava che i suoi piloti stavano mangiando molte carote per aiutarli ad avere una visione notturna eccezionale.

Ebbe un tale successo che non solo ingannarono l’Alto Comando tedesco, ma riuscirono anche a ingannare il popolo britannico ed è da qui che viene la storia delle carote e del loro effetto prodigioso sulla vista.



Loading...

Loading...