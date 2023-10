Cosa sognano le persone nate cieche?

Certo, conoscono la definizione di vista, ma non sanno cosa sia. Allo stesso modo sappiamo tutti cos’è la telepatia, ma non possiamo leggere nel pensiero. Per questo motivo, non possono vedere nei loro sogni così come non possono vedere nel mondo della veglia. Invece la loro esperienza dei sogni si esprime con altri sensi. I ciechi nati con la vista sogneranno in immagini.

Una ricerca danese condotta nel 2014 ha scoperto che i ciechi nati con la vista sognano per immagini. Tuttavia, col passare del tempo, questo diminuisce sempre di più fino a quando non sognano più visivamente. Pensa a come in passato le persone avrebbero avuto difficoltà a ricordare che aspetto avevano i loro amici e parenti perduti senza alcuna immagine che glielo ricordasse. Il tempo è un ladro e la memoria è un setaccio che lascia colare le cose inutili e ritiene i ricordi più significativi. Nel caso delle persone cieche i nuovi ricordi che non nascono dalla vista rimpiazzano i vecchi ricordi visivi e anche i sogni non visivi finiscono col prevalere sui sogni visivi.