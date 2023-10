Neonata di 3 mesi uccisa da un colpo di fucile: ferita gravemente la madre

Loading...

Loading...

Sono queste le notizie che non vorremmo mai darvi, ma purtroppo il dovere di informazione ci impone di farlo. Una neonata di 3 mesi è stata uccisa da una Fontainebleau, vicino a. Lo ha annunciato giovedì la polizia.

Stando a quanto riportato dall’emittente France Info, citando gli investigatori, mercoledì sera il padre ha portato la piccola in ospedale con una ferita da arma da fuoco al petto, dove è poi morta. L’uomo ha detto di aver scoperto sua figlia ferita quando è tornato a casa. Sua moglie non era a casa. La polizia ha preso in custodia il 54enne. Gli investigatori hanno trovato la donna quella notte in un paese vicino a un centro di equitazione con due ferite da arma da fuoco al petto. È stata portata in una clinica gravemente ferita. Nell’abitazione della coppia è stato sequestrato un fucile. Non è ancora chiaro neanche per la polizia che sta indagando sul caso, cosa sia successo esattamente.

Loading...