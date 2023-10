Napoli-Milan, sfida al vertice: dove puoi guardarla

Loading...

Sfida quanto mai evocativa, Napoli si gioca oggi. Si tratta della 10a giornata di. I partenopei che non hanno ancora trovato continuità di gioco e risultati in questa stagione, sono reduci da due vittorie consecutive, in campionato contro il Verona e in Champions contro l’Union Berlino. Al contrario i rossoneri hanno perso sia in Champions contro il Paris Saint Germain che in campionato contro la Juve. La squadra allenata da Garcia dovrà dimostrare di saper fare punti anche con le grandi. La squadra di Pioli invece andrà alla ricerca di una prestazione convincente alla conquista di tre punti in tasca per dimenticare presto le ultime battute d’arresto.

Napoli-Milan: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Napoli-Milan è trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn a beneficio degli abbonati.

