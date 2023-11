Olio di sesamo: un aiuto contro pressione alta e colesterolo

Loading...

Una ricerca giapponese ha evidenziato che l’olio di sesamo combinato con quello di crusca, rappresenterebbe un ottimo fattore di protezione contro la pressione alta e il colesterolo, che favoriscono l’incidenza di malattie cardiovascolari ed ictus.

La ricerca ha riguardato 300 volontari di entrambi i sessi, con un’età media di 57 anni. I partecipanti con una pressione sanguigna da lieve a moderatamente alta sono stati divisi in tre gruppi. In base ai risultati è emerso che nei soggetti che avevano assunto solo il farmaco contro l’ipertensione la pressione sistolica fosse scesa di 14 punti, chi aveva assunto il mix di olio di sesamo e di crusca di riso aveva beneficiato di una riduzione di 16 punti, chi aveva ricevuto sia il trattamento col farmaco che la combinazione degli oli aveva raggiunto una riduzione di ben 36 punti.

L’e diha prodotto effetti positivi anche per quanto riguarda il. I volontari che avevano assunto solo il mix di oli hanno avuto un calo del colesterolo dannoso (LDL) del 26%, mentre quello buono per l’organismo è aumentato del 9%. Chi invece aveva utilizzato sia il farmaco che gli oli ne ha potenziato gli effetti, così c’è stato unae un

In conclusione, secondo l’autore dello studio, il dottor Sankar: “L’olio di crusca di riso, come l’olio di sesamo, è a basso contenuto di grassi saturi e sembra migliorare il profilo del colestereolo del paziente. inoltre può ridurre il rischio di cardiopatia in altri modi, tra cui essere un sostituto per gli oli meno sani e i grassi nella dieta”.

