Halloween: forse non sapevate che…

Dolcetto o scherzetto? E’ questo il noto ritornello dei bambini che passano di casa in casa. Halloween pur non appartenendo alla nostra tradizione culturale negli ultimi anni viene festeggiato anche da noi. In questo articolo ci occupiamo di alcune curiosità relativa a questa festa.

Secondo la credenza popolare, le streghe tenevano uno dei loro due incontri principali, o sabba, la notte di Halloween. La samhainofobia è la paura di Halloween. Il 50% dei bambini preferisce ricevere caramelle al cioccolato per Halloween, rispetto al 24% che preferisce caramelle non al cioccolato e al 10% che preferisce la gomma. Il sacchetto medio di caramelle che un bambino raccoglierà ad Halloween contiene circa 11.000 calorie. Il gufo è un’immagine popolare di Halloween.

Nell’Europa medievale si pensava che i gufi fossero streghe e sentire il richiamo di un gufo significava che qualcuno stava per morire.

Secondo la leggenda irlandese, Jack O’Lanterns prende il nome da un uomo avaro di nome Jack a cui, poiché ha ingannato il diavolo diverse volte, è stato proibito l’ingresso sia in paradiso che all’inferno. Fu condannato a vagare per la Terra, agitando la sua lanterna per allontanare le persone dai loro sentieri. Sia Salem, Massachusetts, che Anoka, Minnesota, sono le capitali mondiali autoproclamate di Halloween.

Halloween film

Poiché il film Halloween (1978) aveva un budget ridotto, hanno dovuto usare la maschera più economica che potevano trovare per il personaggio di Michael Meyers, che si è rivelata una maschera di William Shatner Star Trek. Shatner inizialmente non sapeva che la maschera fosse a sua somiglianza, ma quando lo scoprì anni dopo, disse di essere onorato.

Il film campione d’incassi Halloween è stato girato in soli 21 giorni. Il film Halloween era originariamente intitolato Babysitter Murders. Il suono dell’accoltellamento nel film di Halloween è prodotto da un coltello che viene immerso in un’anguria.

Zucca da peso record

Il Guinness World Record for Heaviest Pumpkin è detenuto da Mathias Willemijns dal Belgio e dalla sua zucca da 2.624,6 libbre. Stephen Clarke detiene il record per il tempo di intaglio della zucca più veloce al mondo: 24,03 secondi, battendo il suo precedente record di 54,72 secondi. Le regole della competizione stabiliscono che la zucca deve pesare meno di 24 libbre ed essere intagliata in modo tradizionale, che richiede almeno occhi, naso, orecchie e una bocca. Boston, Massachusetts, detiene il record per il maggior numero di lanterne Jack O’Lantern accese contemporaneamente (30.128).

Halloween: una origine antica



Si pensa che Halloween abbia avuto origine intorno al 4000 a.C., il che significa che Halloween esiste da oltre 6.000 anni. Dolcetto o scherzetto si è evoluto dall’antica tradizione celtica di distribuire dolcetti e cibo per placare gli spiriti che vagavano per le strade di Samhain, una festa sacra che segnava la fine dell’anno civile celtico. “Souling” è un precursore cristiano medievale del moderno dolcetto o scherzetto. Il giorno di Ognissanti (1 novembre), i poveri andavano di porta in porta offrendo preghiere per i morti in cambio di dolci dell’anima.

Halloween è stato influenzato dall’antica festa romana Pomona, che celebrava la dea del raccolto con lo stesso nome. Molte usanze e giochi di Halloween che presentano mele e noci risalgono a questo periodo. Infatti, in passato, Halloween è stato chiamato San-Apple Night e Nutcrack Night.

Poiché l’Inghilterra protestante non credeva nei santi cattolici, i rituali tradizionalmente associati a Hallowmas (o Halloween) furono associati alla Guy Fawkes Night. L’Inghilterra ha dichiarato il 5 novembre Guy Fawkes Night per commemorare la cattura e l’esecuzione di Guy Fawkes, che ha cospirato per far saltare in aria il Parlamento nel 1605 al fine di restaurare un re cattolico.

Spesso i sacerdoti druidi gettavano le ossa del bestiame nelle fiamme e, quindi, il “fuoco delle ossa” diventava “falò”. Travestirsi da ghoul e altri spettri ha origine dall’antica tradizione celtica dei cittadini che si travestivano da demoni e spiriti. I Celti credevano che camuffarsi in questo modo avrebbe permesso loro di sfuggire all’attenzione dei veri spiriti che vagavano per le strade durante Samhain.

Con il loro legame con l’antica festa celtica di Samhain (un precursore di Halloween) e in seguito con le streghe, i gatti hanno un posto permanente nel folklore di Halloween. Durante l’antica celebrazione di Samhain, si diceva che i druidi gettassero i gatti nel fuoco, spesso in gabbie di vimini, come parte dei procedimenti di divinazione. Halloween: da cosa deriva questo termine “Halloween” è l’abbreviazione di “Hallows ‘Eve” o “Hallows’ Evening”, che era la sera prima del Giorno di Ognissanti (santificato o santo) o Hallowmas il 1 novembre. Nel tentativo di convertire i pagani, la chiesa cristiana decise che Ognissanti (1 novembre) e la commemorazione dei defunti (2 novembre) avrebbero dovuto assimilare le sacre festività pagane che cadevano intorno al 31 ottobre. Halloween è stato variamente chiamato All Hallows ‘Eve, Witches Night, Lamswool, Snap-Apple Night, Samhaim e Summer’s End. Il nero e l’arancione sono tipicamente associati ad Halloween. L’arancione è un simbolo di forza e resistenza e, insieme al marrone e all’oro, rappresenta il raccolto e l’autunno. Il nero è tipicamente un simbolo di morte e oscurità e funge da monito in quanto un tempo Halloween era un festività che segnava i confini tra la vita e la morte. In genere si ritiene che l’Irlanda sia il luogo di nascita di Halloween. Morti sospette Harry Houdini (1874-1926) è stato uno dei maghi più famosi e misteriosi che siano mai vissuti. Stranamente, morì nel 1926 la notte di Halloween a causa di un’appendicite causata da tre pugni allo stomaco.

Halloween nel mondo

La casa infestata più lunga del mondo è “Factory of Terror” a Canton, Ohio. Teng Chieh o il Festival delle Lanterne è un festival di Halloween in Cina. Lanterne a forma di draghi e altri animali sono appese intorno alle case e alle strade per aiutare gli spiriti a tornare alle loro case terrene. Per onorare i loro cari defunti, i membri della famiglia lasciano cibo e acqua dai ritratti dei loro antenati. Si dice che un bambino nato ad Halloween abbia la capacità di parlare con gli spiriti. Le celebrazioni di Halloween a Hong Kong sono note come Yue Lan o “Festival dei fantasmi affamati” durante la quale vengono accesi fuochi e vengono offerti cibo e regali per placare i fantasmi potenzialmente arrabbiati che potrebbero essere in cerca di vendetta. In molti paesi, tra cui la Francia e l’Australia, Halloween è visto come un’influenza indesiderata della cultura americana in quanto eccessivamente commerciale.

