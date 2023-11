Due milioni di monete da 10 centesimi rubate da un camion portavalori

Loading...

Loading...

Incredibile quanto accaduto durante un trasporto di denaro diretto a Miami. L’autista di un camion della zecca statunitense è stato derubato di 234.500 dollari in monete. L’autista, che trasportava 750.000 dollari in monete da 10 centesimi, si stava fermando in un parcheggio a nord-est di Filadelfia per dormire quando parte del suo carico è stato preso d’assalto. Il giorno dopo mancava un terzo del carico.

Sono stati rubati, ovvero, l’equivalente di

Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di accertare che 6 uomini vestiti con felpe grigie con cappuccio e armati di pinze taglienti hanno partecipato al furto delle monete. Avevano caricato le parti in sacchi più piccoli, prima di riporle in un camion in attesa. I criminali hanno poi convertito “migliaia di monete” in banconote nelle slot machine del Maryland e attraverso depositi effettuati in “almeno quattro diverse banche nella periferia di Filadelfia”.

Gli investigatori hanno rivelato che il saccheggio faceva parte di una precisa strategia che prevedeva furti agli danni di autotreni di passaggio nella zona. Quattro persone sono accusate del furto. Quest’ultimo è il culmine di una serie di rapine a semi-camion durante le quali i delinquenti hanno rubato anche zampe di granchio, gamberetti, carne, birra e alcol congelati. I quattro indagati sono accusati di associazione a delinquere, rapina e furto di erogazioni pubbliche.

Loading...