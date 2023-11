Australia: squalo bianco sbrana surfista

Loading...

Orrore in Australia dove un gruppo di surfisti è stato improvvisamente attaccato da uno squalo che ne ha sbranato uno. La vittima è un uomo di 55anni che stava facendo surf vicino a Granite Rock a sud di Streaky Bay, nell’Australia meridionale, intorno alle 10.20 di martedì 31 ottobre 2023.

Secondo le prime ricostruzioni delle vicenda dall’epilogo tragico, lo squalo sarebbe apparso all”improvviso e li avrebbe attaccati, senza lasciare scampo all’uomo che è stato afferrato e divorato davanti ai compagni d’avventura terrorizzati. I surfisti sono corsi in riva e hanno chiamato i soccorsi, ma dell’uomo si è persa ogni traccia.

I servizi di emergenza hanno avviato una ricerca su vasta scala del corpo dell’uomo, che non è stato ritrovato. Sul posto sta indagando la Polizia.

I testimoni hanno inoltre raccontato che si tratterebbe di uno squalo bianco di circa 4,2 metri. Il surfista Jeff Schmucker che era sulla scena è corso su una moto d’acqua per trovare l’uomo, ma è stato circondato da quello che credeva fosse un grande squalo bianco di oltre 4 metri. “Lo ha attaccato di lato. È affondato una volta, è risalito ed è affondato ancora e quella è stata l’ultima volta che il ragazzo lo ha visto”, ha detto ai media. Ha riferito inoltre di aver trovato i resti della tavola da surf del 55enne con un grande segno di morso.

L’uomo ha lottato ma non poteva fronteggiare l’enorme squalo, secondo un altro testimone. In Australia, Granite Rock è un noto terreno fertile per gli squali bianchi e l’attacco è avvenuto davanti a diversi bagnanti. L’attacco arriva poche settimane dopo che Pamela Cook è stata morsa da uno squalo a Beachport, nel sud-est dello stato. La signora Cook è stata morsa a una gamba, riportando gravi ferite. È stata aggredita poco prima delle 8 del mattino mentre nuotava con il gruppo della comunità locale di Beachport Sea Urchins and Slugs vicino al molo della città.

