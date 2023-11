Vitamina B: prevenzione malattie mentali e disturbi comportamentali

Loading...

Loading...

Secondo uno studio condotto dall’e dache seguono una dieta carente diche contengono le vitamine delsarebbero più esposti a sviluppare dei problemi comportamentali.

All’opposto invece una dieta ricca di cibi contenenti queste vitamine, il particolare la B1, B2, B5, B6 e l’acido folico, modulando la produzione di ormoni importanti per il nostro organismo, quali ad esempio la serotonina, svolge un ruolo importante nel salvaguardare il benessere psicologico di bambini ed adolescenti.

In particolare gli alimenti che assicurano un apporto sufficiente di vitamine B per il nostro organismo e che quindi non dovrebbero mancare nella dieta in particolare di bambini e ragazzi, sono contenute in alimenti quali carne, formaggi, legumi, noci, lievito di birra, olio di germe di grano, tuorlo d’uovo, fiocchi d’avena, banane, riso, arachidi e tonno.

Loading...