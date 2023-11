Internet: cos’è l’errore 404?

Stai andando al tuo sito web preferito quando all’improvviso ti compare la temuta pagina di errore 404. Forse hai appena raggiunto una pagina 404 e stai cercando di scoprire di cosa si tratta. Bene, non cercare oltre. In questo articolo vi spiegheremo perché ci si può imbattere nel fastidioso errore.



In realtà si chiama HTTP 404, uno dei tanti codici di errore HTTP diversi che un sito web potrebbe avere. Questo specifico codice di errore viene visualizzato quando un browser Web richiede una pagina specifica dal suo server e si presenta a mani vuote. No, non significa che sia la fine del mondo; significa solo che non sarai in grado di accedere alla pagina che volevi in ​​questo momento.

C’è qualcosa che puoi fare per risolverlo?