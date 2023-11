Yogurt: alimento alleato per combattere l’ipertensione

Loading...

Loading...

Si tratta di unmagro e di facile reperibilità neiche potrebbe rivelarsi un utile alleato per combattere l’ ipertensione , una patologia molto diffusa nel mondo occidentale, parliamo dello

Da uno studio presentato in occasione dell’American Hearth Association’sHigh Bllod Pressure Research Scientific Session è emerso che lo yogurt può rivelarsi utile nel prevenire e contrastare l’ipertensione.

Lo studio ha tenuto in esame per oltre 15 anni un gruppo di circa 2000 volontari che non presentava problemi di ipertensione: in sostanza si è evidenziato come tra coloro che introducevano il 2% delle calorie giornaliere tramite yogurt avevano il 31% di possibilità in meno di incorrere nello sviluppo dell’ipertensione ed inoltre ne guadagnava anche a livello di pressione sistolica che era più bassa rispetto a chi non prevedeva nel propro regime dietetico il consumo di yogurt.

Per ottenere questi benefici non è necessario consumare porzioni esagerate di questo alimento, bastano già 170, 180 grammi di yogurt magro ogni 3 giorni.

Loading...