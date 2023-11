Intossicazione alimentare da botulino: sintomi e cura

Loading...

Intossicazione da botulino, cos’è?

Nei casi più gravi, se non si interviene per tempo, l’intossicazione da botulino può comportare paralisi respiratoria, asfissia e arresto cardiaco.

Il Clostridium botulinum, questo il nome del batterio, può annidarsi nelle conserve fatte in casa . Ilè un batterio che può contaminare con facilità gli, ma talvolta si può trovare anche nelle conserve di alimenti di origine industriale. I tempi di incubazione variano da poche ore fino ad 8 giorni dall’ingestione del cibo contenente le tossine. Tra i sintomi più frequenti si riscontrano nausea, vomito, diarrea e dolori muscolari. Con l’aggravarsi dell’infezione possono presentarsi disturbi di natura neurologica, disturbi della vista, secchezza del cavo orale e delle vie respiratorie, difficoltà di deglutizione, tachicardie, ritenzione di urina, nervi facciali paralizzati.

Conserve fatte in casa: come prepararle senza correre rischi

Nel nostro Paese è ben viva la tradizione culinaria delle conserve. Se non si seguono le opportune norme igieniche vi è il rischio che nei barattoli possano svilupparsi dei microrganismi molto pericolosi, come il botulino ad esempio.

L’Istituto Superiore di Sanità ha provveduto a pubblicare le linee guida per preparare le conserve in modo da evitare qualsiasi rischio. La prima regola fondamentale è quella di curare l’igiene sia delle mani che dell’ambiente cucina. In effetti ad essere a rischio botulino, sono le conserve di verdure, come carciofini, melanzane o olive conservate sott’olio. Per l’igiene delle mani è sufficiente frizionarle con acqua e sapone per eliminare la maggior parte dei microrganismi. Va preservata la pulizia e l’igiene anche delle attrezzature che si utilizzano. Il materiale maggiormente indicato per le conserve è il barattolo di vetro, ma anche quelli in metallo vanno bene. Quali ingredienti utilizzare nelle conserve? L’aceto di vino bianco va bene per le conserve sottaceto, mentre per quelle sott’olio è massimamente indicato l’olio extra vergine di oliva.

Preparazione delle conserve

I prodotti scelti vanno lavati con acqua e bicarbonato per qualche minuto. I contenitori vanno sterilizzati a 100 gradi. Ci vogliono circa 5-6 ore di trattamento per eliminare qualsiasi agente microbico. Inoltre non vanno riempiti fino all’orlo perché lo spazio lasciato alla sommità serve a creare il sottovuoto.

La pastorizzazione si ottiene invece immergendo completamene i barattoli in pentole di acqua calda ad una temperatura di 100 gradi per qualche minuto. Dopo che sono rimasti 12-24 ore a raffreddare si procede alla verifica che i contenitori siano ermeticamente chiusi.

