Obesità: dimagrimento con i batteri intestinali

Loading...

Loading...

Uno studio pubblicato dalla rivistapotrebbe aprire nuove e interessanti prospettive nell’affrontare l’, un problema che affligge milioni di persone nel mondo.

Gli scienziati della North Carolina University hanno studiato gli zebra flash, dei pesci con un DNA molto simile al nostro, nutriti con acidi grassi fluorescenti. Grazie al loro corpo trasparente, gli scienziati hanno potuto quindi osservare come avviene il trasporto e l’assorbimento dei grassi in presenza o in assenza di microbi nell’intestino.

In particolare gli studiosi hanno isolato un gruppo di batteri denominati firmicuti che hanno la pecularietà di aumentare il numero di calorie assorbite da parte dell’organismo. Manipolando opportunamente la flora batterica si potrebbero ridurre i grassi assorbiti dall’organismo.

In un futuro non troppo lontano questa specie di batteri presenti nella flora intestinale potrebbero utilizzarsi per un dimagrimento naturale anche se però sara prima necessario approfondire gli studi in materia per scongiurare eventuali effetti dannosi sulla salute.

Loading...