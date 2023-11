Palestra e igiene: le norme da seguire

By News24Web

Con l’ autunno riprende anche la frequentazione delleper ritornare in forma dopo che magari ci si è lasciati un po’ andare in estate. Una ricerca condotta dall’ci mette in guardia contro nemici invisibili che potrebbero attentare alla nostrae suggerisce sempliciper evitarli.

Lo studio ha preso in esame 500 volontari frequentatori di palestre, di cui l’80% ha ammesso di aver avuto infezioni all’epidermide. In particolare queste le infezioni maggiormente riscontrate tra i frequentatori di questi centri ginnici: verruche (36%) determinate dallo sfregamento della pelle con gli attrezzi, funghi (28%), follicoliti (19%) e irritazioni varie (13%) dovute perlopiù a sudore del corpo che irrita alla pelle o al contatto diretto con l’acqua stagnante negli spogliatoi.

Inoltre risulta piuttosto diffusa anche l’intertrigine che a causa del ristagno del sudore sulla pelle crea l’habitat ideale per il proliferare di batteri. Da non sottovalutare anche la pitiriasi versicolor o tinea versicolor, infezione causata da alcuni funghi che producono delle alterazioni della pigmentazione cutanea con il formarsi di macchie dai contorni irregolari e di colore scuro, la Tinea Pedis nota anche come piede d’atleta, la micosi che produce la desquamazione della pelle del piede sotto la pianta e tra le dita.

Per evitare di incorrere in questi spiacevoli incidenti è sufficiente seguire delle semplici norme igieniche: ad esempio evitare di camminare scalzi, tenere ben coperte le ferite, dopo la doccia asciugarsi bene, non scambiare gli asciugamani e utilizzarne di personali quando si utilizzano gli attrezzi sportivi.

