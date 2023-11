Ginnastica alla mattina per perdere peso

By News24Web

Una ricerca condotta dall’e pubblicata sulha evidenziato che fareaiuterebbe a perdere peso. In sostanza l’dovrebbe precedere la colazione perché anche una semplice camminata a passo svelto, in base ai risultati di questa ricerca, porterebbe a eliminare una maggiore quantità di grassi rispetto all’attività fisica dopo la colazione.

Gli studiosi hanno condotto la ricerca su 10 uomini sottoposti a visite mediche in tre momenti diversi: la prima volta non avevano effettuato alcuna attività fisica, la seconda volta avevano camminato a passo svelto per un’ora prima della colazione, la terza dopo aver fatto colazione.

Dal confronto è emerso che l’attività fisica moderata prima del primo pasto della giornata aiuta a bruciare il 33% di grasso in più rispetto agli esercizi dopo colazione.

Tuttavia vanno banditi facili entusiasmi, in quanto per mantenersi in forma e raggiungere dei risultati è necessario associare all’attività fisica una dieta sana ed equilibrata.

