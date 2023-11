Florida, atterraggio di emergenza in acqua infestata da alligatori: pilota salvo

Loading...

Una avventura che certo non dimenticherà facilmente. Unha fatto atterrare il suo aereo nelle Everglades, in, intorno alle ore 04:00. Scelta infelice in quanto queste acque sono infestate dagli alligatori . Il pilota è rimasto bloccato per diverse ore. Infine è stato salvato da un elicottero inviato dai vigili del fuoco di Miami-Dade, con l’assistenza dell’ufficio dello sceriffo della contea di Broward. Dopo l’del monomotore Cessna Skyhawk 172M, il pilota si era modellato un laccio emostatico sulla gamba per ridurre al minimo la perdita di sangue. Il salvataggio è avvenuto circa sei ore dopo lo schianto. Il pilota è stato poi portato in un ospedale locale per il medicamento delle ferite lievi. L’incidente è oggetto di indagine da parte della Federal Aviation Administration e del National Transportation Safety Board, con un rapporto atteso nei prossimi 30 giorni. Si ritiene che l’aereo appartenga ad una scuola di volo dell’area di Miami. In appendice al testo il link del video relativo al salvataggio del pilota nella palude:

