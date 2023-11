Salernitana-Napoli: info diretta streaming, orario e probabili formazioni

Loading...

Salernitana-Napoli si gioca oggi 4 novembre 2023 alle ore 15. Il derby campano è valido per l’11a giornata di Serie A. Pippo Inzaghi recentemente ingaggiato, ha trovato la sua prima vittoria da allenatore dei granata in Coppa Italia per 4 a 0 ai danni della Sampdoria. L’ex attaccante del Milan vuole raggiungere la prima vittoria anche in campionato perché la squadra di casa ha solo 4 punti conquistati dopo 10 gare. Una media da retrocessione insomma. Il Napoli invece che rimane comunque solo un lontano parente di quello dello scorso anno, va in cerca di continuità, una continuità che fino a questo momento Garcia con i suoi frequenti e repentini ripensamenti tattici non è stato in grado di dare.

Salernitana-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming

Salernitana-Napoli viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming e diretta tv da DAZN e su Sky per la diretta tv e su Skygo per la diretta streaming. Per quanto attiene alle indicazioni per poterla vedere in diretta tv basta scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In diretta streaming la si può seguire accedendo al sito di DAZN tramite PC oppure notebook, o scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa potete accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box. Vi sconsigliamo vivamente di ricorrere a soluzioni pirata per la visione della gara in streaming, quali ad esempio Rojadirecta e simili.

Salernitana-Napoli: probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Jovane; Dia. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa (Cajuste), Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

