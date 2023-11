Coca cola e il camion rosso: lo sapevi che?

Nel 2015, un deputato della città di Leicester, nel Regno Unito, pensava che i bambini della zona avrebbero sofferto negativamente a causa del consumo della bevanda zuccherata. Nonostante i suoi sforzi per fermare il camion, la maggior parte delle persone voleva ancora che visitasse la propria città. Di solito il camion inizia il tour alla fine di novembre e termina solo due o tre giorni prima del giorno di Natale.

Il famoso Babbo Natale, creato da Haddon Sundblom per Coca-Cola, è l’elemento principale e maggiormente attrattivo del camion rosso e può essere chiaramente visto mentre beve Coca-Cola o tiene in mano una bottiglia della bevanda mentre il veicolo gira per il paese. Il camion ha anche un proprio account Twitter e può essere twittato @ChristmasTruck. Matt Smith è stato il primo pubblico a guidare il famoso camion della Coca-Cola. Voleva sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibrosi cistica e i suoi post sui social media sono diventati virali in poche ore. La Coca-Cola notò i suoi messaggi e lo invitò a guidare l’iconico camion rosso. Alla fine di questo articolo speriamo vi abbia fatto piacere conoscere qualche curiosità sull’iconico camion rosso di Natale della Coca-Cola.