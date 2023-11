Succhi di frutta: ecco a cosa bisogna stare attenti

By News24Web

rientrano tra idi molti italiani, ma stando a una ricerca condotta dallapubblicata su Appetite, questeassunte con continuità potrebbero provocare un aumento della pressione arteriosa, che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e deterioramento cognitivo.

Ad essere dannoso per la nostra salute è l’elevata quantità di zuccheri presenti in quste bevande: una bottiglietta da 250 ml contiene ben 7 cucchiai di zucchero quando invece l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare 6 cucchiaini di zucchero al giorno.

Inoltre il problema non è dato soltanto dallo zucchero perché stando a una una ricerca condotta dall’Università di Copenaghen in 42 succhi di frutta prodotti da 16 diverse case produttrici è stata individuata la presenza di antimonio nella misura di 17 volte superiore ai limiti legali consentii in Europa. Gli esperti quindi suggeriscono di bere con moderazione e di valutare attentamente i valori nutrizionali riportati sulle confezioni.

