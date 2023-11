Dieta: se tieni un diario dimagrisci più facilmente

Loading...

Annotare la propriain unperché grazie alla scrittura possiamo tenere traccia del comportamento alimentare tenuto nel corso della giornata. Questoè molto utile perché possiamo prendere nota degli

Il diario si pone quindi come un mezzo di facile uso per ricapitolare cosa è stato mangiato e bevuto nel corso della giornata e il relativo apporto calorico. Bisogna però essere scrupolosi, tenendo conto non solo di cosa si è mangiato a colazione, pranzo e cena, ma anche di eventuale spuntini e merende. Va appuntata anche l’attività fisica che si accompagna alla dieta per completare il programma di dimagrimento. Da annotare anche se si consuma il pasto da soli o in compagnia di amici o colleghi.

Inoltre non meno importante è la parte motivazionale per riuscire a capire a quali carenze d’altra natura tendiamo a sopperire uilizzando il cibo come compensazione, quando ad esempio mangiamo fuori orario. Oltre ai cibi, nel diario vanno segnate anche le bibite, va da se che quelle gassate e ad alto contenuto di zuccheri sono sconsigliate.

