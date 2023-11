Marito e moglie litigiosi ingrassano più facilmente

By News24Web

A quanto pare litigare non fa male soltanto alle coronarie, anzi i litigi coniugali potrebbero portare anche ad ingrassare. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dalla Ohio State University.

I ricercatori hanno preso in esame 43 coppie d’età compresa tra i 24 e i 61 anni, unite inda almeno 3 anni. I volontari hanno compilato dei questionari in cui veniva chiesto il grado di soddisfazione coniugale, disturbi dell’umore avuti in passato e se avevano sofferto di depressione prima di sposarsi.

Successivamente hanno consumato un pasto che conteneva 930 calorie e 60 grammi di grasso, e due ore dopo aver avuto una vivace discussione con la propria moglie o il proprio marito, i ricercatori hanno osservato che i coniugi che avevano un rapporto ostile bruciavano in media 31 calorie in meno a ogni pasto e presentavano anche un innalzamento dei livelli di insulina pari al 12%. Insomma lo stress cronico indotto da queste continue liti in famiglie può essere all’origine dell’obesità perché si va ad alterare il delicato equilibrio metabolico.

