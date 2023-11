Ragazza si fidanza con un uomo più grande di 33 anni: è milionario

Loading...

Allana Luke, una bella ragazza di 23enne, si è fidanzata col facoltoso imprenditore Jeff Winn, un uomo più grande di 33 anni. Su instagram, dove i due pubblicano foto relative alla loro vita insieme, ricevono spesso critiche. Allana ha raccontato la sua storia al The Mirror, rispondendo alle insinuazioni delle malelingue: “Non provengo da una famiglia benestante e sono cresciuta in una casa popolare. Non si può negare che Jeff sembri molto più vecchio di me. La maggior parte delle persone ritiene che io sia una ragazza in cerca solo dei suoi soldi. Non li biasimo perché sarebbe anche il mio primo pensiero. Ma voglio che le persone siano consapevoli che io starei con Jeff anche se lui dovesse perdere la casa e andasse in bancarotta”.

Allana non solo è la fidanzata di Jeff, ma è divenuta anche la sua assistente personale, insomma ha unito l’utile al dilettevole. Prima dell’estate l’imprenditore aveva fatto la propria proposta di matrimonio alla ragazza, con un solitario brillante da 3,4 carat. Indovinate cosa le ha risposto Allana? Naturalmente sì.

L’amore è nato su Tinder, la nota app di dating, nell’ottobre del 2020. Dopo una relazione poco felice Allana decise di cambiare i filtri di ricerca sulla nota app d’incontri, selezionando un’età che va dai 25 ai 60 anni. Tuttavia mai avrebbe immaginato di innamorarsi di un uomo più grande di 33 anni. Ma così va il mondo, mettetevelo in testa rosiconi moralisti parrucconi sempre pronti a puntare il dito contro le scelte altrui!

