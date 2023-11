Cioccolato: un aiuto contro il declino cognitivo

Loading...

Il cioccolato, lo sappiamo, piace a grandi e piccini. Ma oltre ad essere l’alimento gustoso che tutti conosciamo, presenta anche delle proprietà utili per la salute.

In particoalre i, antiossidanti contenuti a elevata quantità nel cioccolato , aiuterebbero a combattere il. Lo studio è stato condotto condotto dai ricercatori dele pubblicato su

Gli scienziati hanno preso in esame un campione di 37 persone persone, tra i 50 e i 69 anni d’età. I partecipanti sono stati quindi divisi in due gruppi: ad uno sono state somministrate bevande contenenti una dose notevoli di flavanoli (900 mg), all’altro gruppo una dose molto minore (10 mg). Il trattamento ha avuto una durata di 3 mesi. Al termine di questi 90 giorni i partecipanti sono stati sottoposti ad alcuni test per la memoria: i risultati migliori sono stati ottenuti dai volontari del gruppo che aveva consumato una maggiore quantità di flavanoli, tanto da dimostrare una capacità mnemonica sovrapponibile a quella di un uomo di 30-40 anni.

I ricercatori però hanno specificato che lo studio non incoraggia il consumo di grandi quantità di cioccolato perché i flavanoli sono contenuti in modeste proporzioni nel cioccolato in commercio, e dunque la quantità presente nelle barrette in vendita non sarebbe sufficiente per raggiungere gli stessi risultati ottenuti in questo studio.

