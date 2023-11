Dieta: quali spezie usare?

By News24Web

Spesso a causa dei ritmi serrati della vita quotidiana tendiamo a fare poco uso delle spezie in cucina. Le erbe e le spezie invece non solo fanno bene alla salute, ma aiutano anche a mitigare gli effetti negativi di certi alimenti non proprio salutari.

Susono stati pubblicati 16 studi che illustrano i benefici di erbe e spezie per la nostra: ad esempio leche si usano nellacome basilico, origano e aglio dando un maggiore senso di sazietà che ci fanno sentire meno il desiderio diL’invece abbassa ile la cannella sui cibi ricchi di grassi riduce i lipidi nel sangue, ilè indicato per chi vuoleperché aumenta il metabolismo. Inoltre le spezie insaporendo i cibi fanno sentire di meno la necessità di ricorrere al, tanto che chi ne fa uso consuma fino a 966 mg di sale in meno al giorno.

Insomma i ricercatori spiegano che le spezie e le erbe oltre a rendre i cibi più saporiti hanno effetti benefici per il nostro organismo in quanto diminuiscono il desderio di mangiare cibi grassi, riducono il consumo di sale, e migliorano perfino la salute cardiovascolare.

