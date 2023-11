Napoli-Union Berlino: info diretta streaming, orario e probabili formazioni

Loading...

Loading...

Napoli–Union Berlino è una gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Gli avversari sono in seria difficoltà. Zero vittorie in campionato dopo 12 gare e anche in Coppa non sono messi meglio. Una vittoria ipotecherebbe in pratica il passaggio del turno. Si tratta dunque di una occasione che la squadra di Garcia non dovrebbe farsi sfuggire. I partenopei tra campionato e Coppa hanno infilato un filotto di 4 risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pareggio) e vogliono proseguire su questa scia. Questa al momento la classifica del gruppo: Real Madrid 9 punti, Napoli 6, Braga 3, Union Berlino 0. Il 24 ottobre scorso fu Raspadori a risolverla in Germania firmando l’uno a zero per gli azzurri.

Napoli-Union Berlino: dove puoi vederla in streaming

Napoli–Union Berlino è trasmessa in esclusiva a beneficio degli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). Sempre questi ultimi possono vederla anche in diretta streaming su Infinity+, NOW, Sky Go.

Napoli-Union Berlino: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.

Loading...

Loading...