Champions: partite, orari, info diretta streaming

E’ ricco il menù calcistico relativo alla Champions League in programma martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023. In questo articolo potete leggere le informazioni relative al calendario, agli orari delle gare e su dove vederle in diretta tv e in diretta streaming.

Calendario Champions League

Alle 21 di oggi 7 novembre 2023 si giocano Lazio-Feyenoord e Milan-PSG; domani, invece, Napoli-Union Berlino è in programma per le 18:45, Salisburgo-Inter alle 21.

Questo il calendario completo delle gare di Champions che si disputeranno oggi 7 novembre e domani 8 novembre con le indicazioni su dove vedere la Champions in diretta tv e in streaming.

7/11 – 18:45 – Borussia Dortmund-Newcastle (Sky, Infinity+)

7/11 – 18:45 – Shakthar Donetsk-Barcellona (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Atletico Madrid-Celtic Glasgow (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Lazio-Feyenoord (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Milan-PSG (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Manchester City-Young Boys (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Stella Rossa-RB Lipsia (Sky, Infinity+)

7/11 – 21:00 – Porto-Anversa (Sky, Infinity+)

8/11 – 18:45 – Napoli-Union Berlino (Sky, Infinity+)

8/11 – 18:45 – Real Sociedad-Benfica (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Bayern Monaco-Galatasaray (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Copenhagen-Manchester United (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Arsenal-Siviglia (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – PSV-Lens (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Real Madrid-Braga (Sky, Infinity+)

8/11 – 21:00 – Salisburgo-Inter (Amazon Prime Video)

