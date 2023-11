Predisposizione genetica, colesterolo cattivo e rischio infarto

By News24Web

Unaa livelli alti di colesterolo nel sangue aumenta il rischio di sviluppare delle alterazioni delladel cuore. Il(Ldl) determina infatti un restringimento (stenosi) delle valvole determinando un minor afflusso sanguigno al, che soprattutto nelle persone anziane può determinare l’

Lo studio si deve ai ricercatori della McGill University ed è stato pubblicato sul Journal of the America Medical Association. Secondo i ricercatori, il colesterolo Ldl quando viene prodotto in eccesso a causa di questa predisposizione genetica, oltre ad aumentare il rischio di infarto, viene associato anche a una maggiore probabilità di sviluppare ostruzioni o depositi di calcio a livello della valvola cardiaca.

Dalla ricerca è emerso anche che ridurre il colesterolo Ldl è importante a livello preventivo, ma non produce effetto se la patologia è già instaurata. Ma come ridurre il colesterolo cattivo? Stando a una ricerca condotta dalla Harvard School of Public Health, il colesterolo alto può essere contrasato efficacemente a tavola sostituendo i grassi saturi con i polinsaturi: ovvero ridurre il consumo di burro, grasso e lardo proveniente dalle carni rossi a favore invece dei grassi vegetali.

