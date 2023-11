Broccoli: forse non sapevi che

Come accennato in precedenza, i broccoli fanno parte della stessa famiglia dei cavoli, una grande famiglia che comprende cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli, cavoli e cavoli rapa. Nonostante ciò, quando l’ortaggio arrivò per la prima volta in Inghilterra, fu invece associato agli asparagi. Infatti, pur essendo un alimento prediletto dai romani, sembra che abbia impiegato molto tempo per diffondersi oltre l’Italia.

La prima notizia in Francia, ad esempio, risale al 1500! Più di 200 anni dopo, era ancora relativamente sconosciuto in Inghilterra, tanto che in un popolare dizionario di giardinaggio veniva chiamato “asparago italiano”. Fu solo negli anni ’20 che i broccoli divennero comuni negli Stati Uniti. Uno dei primi documenti che abbiamo relativi ai broccoli negli Stati Uniti risale al terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson. Jefferson aveva un il pollice verde ed era solito condividere spesso i semi con alcuni dei suoi amici in Europa. Uno di questi pacchetti di semi che ricevette erano semi di broccoli, che seminò nella sua tenuta in Virginia il 27 maggio 1767. Fu solo molto più tardi, negli anni ’20, che i broccoli divennero un alimento comune quando i migranti italiani li importarono e li consumarono regolarmente. Broccoli: alimento salutare A saperli cucinare i broccoli si rivelano un alimento assolutamente delizioso. Imparare è semplice, basta solo un po’ di buona volontà. Sono noti anche come “superfood” per le proprietà benefiche e salutari che possiedono. I broccoli sono ricchi di proteine, fibre, vitamina C, rappresentano una buona fonte di vitamina A, vitamina B6, potassio e calcio. Sono antiossidanti, fanno bene alla digestione e secondo alcuni studi potrebbero aiutare a prevenire il cancro.