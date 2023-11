Obsolescenza programmata: cos’è

Loading...

Cos’è l obsolescenza programmata ? Si tratta di una precisa strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto, e consiste nel limitarne la durata ad un periodo prefissato. Ilquindi dopo un certo periodo di tempo comincia a rallentare le prestazioni, risultando obsoleto. Ne facciamo esperienza quotidiana con i. Eppure un tempo non molto lontano i nonni ci raccontavano di come le lavatrici, le tv ed in generale gli apparecchi di una volta duravano molto di più rispetto a quelli moderni. D’altronde a chi non è capitato di acquistare pc, smartphone, tablet, televisori, che talvolta si rompessero prima del tempo?

L’obsolescenza programmata prevede quindi un ciclo di vita ridotto degli elettrodomestici da parte dei produttori per costringere i consumatori ad acquistarne altri. Questa programmazione commerciale rientrerebbe tra le pratiche commerciali scorrette e quindi il consumatore potrebbe in teoria agire contro il produttore che ha messo sul mercato un bene che dura meno rispetto a quanto fosse lecito aspettarsi. Se così fosse si aprirebbero profili di applicabilità tecnica della norma in quanto il consumatore dovrebbe essere capace di dimostrare che il produttore ha agito scientemente per diminuire il ciclo vitale di un prodotto.

Certo è che l’obsolescenza programmata è dannosa anche per l’ambiente andando contro i principi di sostenibilità ambientale.

